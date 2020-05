Las promesas más caras de los equipos sudamericanos

El Clausura 2020 fue suspendido, lo que es una clara evidencia que las instituciones, por más que todavía no lo tomen como lo más importante, comiencen a mirar puertas para adentro e intentar hacer los ajustes necesarios en sus planteles de cara a un nuevo campeonato. Si bien la situación económica no es la mejor, los más poderosos pueden darse ciertos lujos que otros no.

El mercado sudamericano aparece, como ya es costumbre, como aquel al cual los equipos de la Liga MX o la MLS apuntan, ya que suelen ser los mejores en términos económicos y productividad. El precio se corresponde, muchas veces, a la calidad, ya que son futbolistas que aún no han dado su paso a Europa, por lo que su valor no resulta impagable.

No obstante, toda esta explicación no significa que sean baratos. De hecho, el jugador más caro que pertenece a un equipo sudamericano menor de 23 años, es Gabriel Veron, extremo derecho de 17 años del Palmeiras y cuyo valor se sitúa en los 22.5 millones de euros. ¿Por qué tan caro? Simple, le dicen el “Nuevo Neymar” y fue el Balón de Oro del Mundial Sub-17 que ganó Brasil en 2019.

Dejando de lado a Gabriel Barbosa, cuyo pase pertenece al Inter, el segundo futbolista de mayor valor según el sitio Transfermarkt es Thiago Almada. El mediocentro argentino de 19 años es la promesa más grande de la cantera de Vélez, equipo que suele producir enormes futbolistas. De hecho, ya hubo rumores con equipos europeos, como el Manchester City. ¿Su precio de mercado? 18 millones de euros.

Unos escalones más por debajo se encuentran Antony, extremo del San Pablo de 18 millones, Matheus Enrique, mediocentro del Gremio de 17.5 millones y Matías Zaracho, mediocentro argentino de Racing Club, cuyo valor es de 15.5.

No muy lejos en valor están el uruguayo Nicolás De La Cruz, de River con 12 millones de euros, el mediocampista de Boca Agustín Almendra, de 11 millones, Adolfo Gaich, la revelación delantera cuyo pase pertenece a San Lorenzo de Almagro y su precio se sitúa en 11 millones.

