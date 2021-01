Luis Quiñones deja de lado la rivalidad Tigres - Rayados y envía pronta recuperación por los casos de Covid-19

El Torneo Guard1anes Clausura 2021 comenzó a revolucionarse en relación a la pandemia de Coronavirus. En las últimas horas han explotado los casos de Covid-19 positivo en Rayados de Monterrey, algo que preocupó a su último rival América y obligó a la organización de la Liga MX a aplazar los duelos de la Pandilla frente a Club León y Puebla.

Por su parte, Tigres UANL se prepara para visitar a Atlas en el Estadio Jalisco el próximo sábado a las 19:00 horas del Centro de México, aunque su cabeza también está puesta en lo que será el Mundial de Clubes de la FIFA, a disputarse en febrero.

En este marco, Luis Quiñones dejó de lado la rivalidad Regiomontana y le deseó una pronta recuperación a todos los elementos del otro conjunto de Javier Aguirre que se encuentran contagiados.

“Lamentable lo de Rayados, sus jugadores, y toda su gente, no queda más que desearle pronta recuperación a todos y que ojalá todo mejore para bien de todo el mundo”, señaló el colombiano en conferencia de prensa virtual.

Y agregó: “Que se mejoren y sea algo pasajero, no sea nada grave y puedan volver a estar con su equipo y en su casa con todos los familiares".

Por otra parte, el delantero colombiano se mostró preocupado por los peligros de contagio en relación al Mundial de Clubes de Qatar, aunque confió en que con los cuidados personales y grupales todo saldrá como Tigres y su afición esperan.

"Es un tema complicado, nosotros hemos venido cuidándonos de una manera, ha sido positivo en este equipo que no se han presentado tantos contagios, en lo personal, no salí mucho de casa, ni mis hijos ni nadie, tratando de no visitar lugares públicos, entonces ha sido valioso para que no nos haya dado el Covid", explicó.

Y deseó poder estar en la cita de Medio Oriente: “Queda pedirle mucho a Dios porque sabemos que estamos próximos a disputar un torneo importante por el cual hemos trabajado durante muchos años y que nadie se quiere perder, pero sabemos que estamos expuestos a cualquier situación".

