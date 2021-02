Pablo López mete presión a Hernán Cristante para ser titular en Toluca

Toluca y Mazatlán FC se enfrentarán por la quinta jornada del Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, este sábado a las 12:00 horas de CDMX en el Estadio Nemesio Díez. Y los Diablos Rojos buscarán reponerse de la dura derrota por 3-2 ante Tijuana.

Después de una brillante actuación con la Sub 20 de los Choriceros, donde contribuyó con un golazo y una asistencia para vencer 2-1 a los Xolos, el uruguayo Pablo López acelera su preparación en los entrenamientos y destaca la competencia interna del plantel, que provoca una difícil decisión para el entrenador Hernán Cristante y su elección del 11 titular para el próximo juego.

"Hay una competencia muy linda, muy sana en el equipo, y el fin de semana, el que Hernán (Cristante) crea que es el que está al cien por ciento, es el que va a dar la cara por el equipo, pero somos otros que estamos atrás, que venimos haciendo las cosas bien”, expresó el elemento charrúa

Mientras se preparan para el juego ante los Morados sinaloenses, López admitió que en el último juego ante el equipo fronterizo entraron desconcentrados, pero consideró que no se hizo un mal partido.

“No se hizo un mal partido, quizás en los primeros 20 o 25 minutos entramos medio dormidos, pero bueno, yo vi un equipo que en el segundo tiempo me representó. Veníamos arriba en la competencia, nos habían hecho buenos partidos, pero siempre se corregía con buenos resultados. Creo que, si teníamos que elegir un tropiezo, yo creo que es el momento adecuado”, señaló.

¿Qué pasará con Pablo López en Toluca?

El centrocampista ofensivo uruguayo está en Toluca por una cesión aprobada por Defensor Sporting de su país. El vínculo finalizará después del Guard1anes 2021 de la Liga MX, y aún no hay certezas para saber si la directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha hará uso de su opción de compra.

"No he hablado nada pero espero poder tener más minutos para poder mostrarme. Yo creo que puedo mostrar grandes cosas. Es un futbol muy lindo, se juega muy rápido y me favorece. No es tan friccionado como en Uruguay", había dicho meses atrás en una plática exclusiva con Bolavip.

