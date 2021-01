Presión para Hernán Cristante: el golazo de Pablo López en la Sub-20 de Toluca

Miguel Barbieri, Claudio Baeza, Rubens Sambueza, Alexis Canelo, Diego Rigonato, Michael Estrada, William da Silva, Enrique Triverio y Joao Plata fueron los nueve futbolistas extranjeros elegidos por Hernán Cristante para estar disponibles en el duelo entre Toluca y Xolos por la jornada 4 del Guard1anes 2021.

Por la última normativa impuesta por la Liga MX, el entrenador de los Diablos Rojos se vio obligado a marginar a Pablo López del plantel profesional, al menos por esta fecha. Y a pesar de la determinación del argentino, el elemento uruguayo tuvo una tarde brillante en el Estadio Caliente con el cuadro Sub-20.

Al igual que Alfredo Saldívar y Brandon Sartiaguín, el centrocampista ofensivo sumó minutos ingresando como titular ante Tijuana en dicha categoría gracias a la confianza de José Manuel Cruzalta. Con una asistencia y un golazo, el jugador de 24 años se lució y fue partícipe fundamental para la victoria por 2-1.

Para convertir el tanto, el charrúa tomó el balón en territorio rival, se escapó de la marca de dos futbolistas del club fronterizo y sacó un potente remate de larga distancia. Josué Jiménez voló por los aires para intentar rechazar el disparo pero terminó incrustándose en el ángulo. Atento, Hernán Cristante...

¿Qué pasará con Pablo López?

El centrocampista ofensivo uruguayo está en Toluca por una cesión aprobada por Defensor Sporting de su país. El vínculo finalizará después del Guard1anes 2021 de la Liga MX y aún no hay certezas para saber si la directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha hará uso de su opción de compra.

"No he hablado nada pero espero poder tener más minutos para poder mostrarme. Yo creo que puedo mostrar grandes cosas. Es un futbol muy lindo, se juega muy rápido y me favorece. No es tan friccionado como en Uruguay", había dicho meses atrás el propio futbolista en una plática exclusiva con Bolavip.

