Liga MX reveló el 11 Ideal del torneo Guard1anes 2020

Una vez culminado en su totalidad el torneo Guard1anes 2020, la Liga MX y su Consejo especializado de Periodistas Deportivos se tomaron el trabajo de elegir a la Oncena ideal del certamen. Todos los jugadores pertenecen a los 4 equipos Semifinalistas y se generó algo de polémica en las redes sociales por esta razón.

El equipo, tal como lo escogió la organización, está conformado por: Alfredo Talavera; Fernando Navarro, Stiven Barreiro, Johan Vásquez, William Tesillo; Ángel Mena, Luis Romo, Luis Montes, Uriel Antuna; Juan Ignacio Dinenno y Jonathan Rodríguez.

11 Ideal del Guard1anes 2020 según la Liga MX (Bolavip)

Como era de esperarse, León domina la alineación tras el excelente campeonato que realizaron. La Fiera aporta 5 de sus elementos (Navarro, Barreiro, Tesillo, Mena y Montes) y a la cabeza está Ignacio Ambriz, quien fue elegido como el mejor director técnico del certamen. No hay mucho que agregar sobre estas excelentes elecciónes.

Pumas UNAM, subcampeón, está representado por sus 3 mejores futbolistas (Talavera, Vásquez y Dinenno). Ellos, junto a una gran base que formó Andrés Lillini, hicieron posible que el Auriazul vuelva a soñar después de varios años y le haga pelea al León, quien demostró estar un escalón por sobre el resto de los equipos del futbol mexicano en cuanto a funcionamiento colectivo.

¡OFICIAL! ��



Ya está el calendario del Guard1anes 2021, conócelo ahora ������ https://t.co/jX70QX3yRL — Bolavip México (@BolavipMex) December 16, 2020

Cruz Azul no podía no estar presente en este 11 ideal. Su gran torneo se vio opacado por el inédito partido que perdieron ante Pumas en Semifinales, pero hubo varios puntos altos en su plantilla. Romo y Cabecita fueron 2 de ellos, y hubo aficionados que pidieron por Orbelín Pineda, quien no fue tenido en cuenta para el armado de este equipo perfecto.

Chivas, por su parte, puede presumir de la presencia del Brujo Antuna, quien fue su punto más alto en el campeonato. América, Rayados y Tigres UANL, otros equipos de buen rendimiento, no aportaron jugadores en el 11 Ideal y sus fanáticos lo hicieron notar en las redes sociales. Muchos de ellos exigían a Sebastián Córdova, Nicolás Sánchez y André-Pierre Gignac, por ejemplo.

LA ESTUFA NO SE APAGA ❌��



�� Chivas está cerca de su segundo refuerzo.

�� Pachuca convenció a Oscar Ustari.

�� Sigue la puja por Alan Medina.https://t.co/YTB1cRnv4Q — Bolavip México (@BolavipMex) December 16, 2020

Lee También