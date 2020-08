Lo sufre Santos Laguna: Ecuador ya se comunicó con Guillermo Almada

Durante gran parte del mercado de pases de verano se habló de la chance que tenía Guillermo Almada en convertirse en entrenador de la Selección de Ecuador. Muchas veces esa versión fue desmentida, pero la información de último momento indica que su contratación está cada vez más cerca de hacerse.

Sin haber dirigido ningún entrenamiento, las autoridades del combinado nacional del país sudamericano cesaron a Jordi Cruyff y desde ese momento se inició una búsqueda intensa para dar con su reemplazante antes del inicio de las Eliminatorias y de la Copa América 2021. Ahí apareció el timonel de Santos Laguna.

De acuerdo con la información de Jorge Víctor, reportero de Fox Sports, todo esto dejó de ser un rumor y ahora es una realidad. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol levantaron el teléfono y ya existió un diálogo con el ahora entrenador del conjunto de Torreón.

Finalmente la @FEFecuador se comunicó con Guillermo Almada.



El todavía Director Técnico del @ClubSantos ya platicó con Dante Elizalde, Presidente de los Guerreros.



En breve se reunirá con Alejandro Irarragorri.@FOXSportsMX @CentralFOXMX pic.twitter.com/DDldOP5npY — Jorge Víctor García (@jorgevictor23) August 19, 2020

"Finalmente la FEF se comunicó con Guillermo Almada. El todavía Director Técnico del Club Santos ya platicó con Dante Elizalde, Presidente de los Guerreros. En breve, se reunirá con Alejandro Irarragorri", reveló el reportero que maneja buena información de los de la Comarca, a través de su cuenta de Twitter.

El presente del cuadro de Torreón no es el más cómodo. El equipo solamente sacó 5 puntos en las primeras 5 jornadas del Guard1anes y marcha 14° en la tabla general. "No hicimos lo que venimos haciendo porque no tenemos jugadores", soltó el uruguayo en la última conferencia de prensa.

