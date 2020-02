Pablo Guede es pretendido por uno de sus ex clubes, San Lorenzo, y pese a que aún tiene contrato vigente con Morelia, no existe cláusula de salida, por lo que Monarcas no quiere ser tomado por sorpresa y generó una lista de entrenadores que podrían reemplazar al ex Colo Colo.

El contrato de Guede no tiene cláusula de rescision y se puede ir

Monarcas analiza opciones para tener candidatos en caso de que Guede se vaya. — david medrano felix (@medranoazteca) February 25, 2020

Tomás Boy, Enrique Meza, José Guadalúpe Cruz asoman como los principales candidatos para tomar la banca del club azteca en caso de que las negociaciones netre San Lorenzo y Guede prosperen.

Como era de esperarse, los aficionados aztecas no están muy felices con los trancedidos sobre el futuro del DT.

Hola @SanLorenzo ; el señor Pablo Adrian Guede Barreiro tiene contrato actual con Monarcas Morelia, por lo cual les digo de la manera más atenta váyanse a chingar su madre ida y vuelta. pic.twitter.com/ButjO1U9gM — Tomás Boy Espinoza (@TOMASBOY__) February 24, 2020

Fuentes cercanas al estratega aseguran que la directiva de Monarcas ya se reunió con Pablo para conocer en profundidad las negociaciones que está sosteniendo con el elenco argentino, y para estar preparados con un plan de acción ante su posible salida.

