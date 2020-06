Los suizos que sueñan con jugar en la Selección de México

En el futbol, cada vez más, se manifiesta la posibilidad de que jugadores con nacionalidad compartida tengan que decidir si jugar para uno de los dos países a los que representan, en caso de ser llamados por su selección.

En esta oportunidad, los protagonistas son Mauricio y Alejandro Wilmann. Ambos cuentan con nacionalidad suizo-mexicana, pero los dos están de acuerdo en en que les encantaría vestir la playera de la Selección de México en un futuro.

"Todavía no nos han contactado desde México, pero claro que sería un honor y orgullo jugar para la Selección de México. Todavía no ha habido oportunidad real, por eso no le hemos pensando", aseguraron en diálogo con TUDN.

Con presente en el Sub-18 del Luzern, equipo de Suiza, recientemente se consagraron tanto en la Copa como en la Liga. Mauricio se considera más defensivo, mientras que Alejandro es un volante con características más ofensivas.

Hijos de padre suizo y madre mexicana, los jugadores parecieran ser futuras promesas, ya que han comenzado a estar en el readar de otro equipos europeos como el AS Roma y el Girona de España.

Lee También