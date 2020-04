Luis Alonso Sandoval: "No me arrepiento de nada"

Luis Alonso Sandoval, exjugador de América y Chivas, confesó que tomó malos caminos a lo largo de su carrera y, que de haber pensado mejor, hubiera sido un mejor futbolista. De todos modos, no se arrepiente de nada.

Estuvo en una época difícil del club y la plantilla tampoco ayudó mucho. Lo peor de su paso por Coapa fue la forma en cómo salió del Nido. Lo separaron del equipo en pleno torneo para que 'arreglara sus problemas personales'. Su vida era un desmadre.

Actualmente, el Negro Sandoval se encuentra jugando en la liga amateur de los Estados Unidos, y dialogó con LatinUs en una entrevista.

"Uno cuando es muy joven comete errores, pero no me arrepiento porque el futbol es como la vida, solo se vive una vez y yo lo hice de esa forma. A lo mejor hice algunas cosas mal en los momentos justos en los que podía ir a un Mundial, en el mejor momento de mi carrera, pero el destino fue así, no medí las consecuencias, pero estoy feliz con todo lo que me dio el futbol mexicano", señaló el mexicano.

Más adelante, el atacante mencionó que fue un sueño para el jugar en América, aunque su única culpa es no haber podido jugar un Mundial.

"Jugué en los equipos de mayor convocatoria en México, lo logré. Lo único malo fue no haber ido a un Mundial y de ahí en fuera estoy feliz. Fue un sueño jugar en América, aunque primero debutar con Chivas. Era un ideal que yo tenía desde niño, como cualquier jugador. Les guardo un gran cariño a los dos, porque me trataron de 100", sentenció.

