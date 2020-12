Columbus Crew destronó a Seattle Sounders en la Final y es el nuevo Rey de la MLS

Columbus Crew y Seattle Sounders se enfrentaron en la final de la MLS Cup este sábado en el Mapfre Stadium, buscando el título que los corone en lo más alto del futbol de Estados Unidos. En un encuentro que se comenzó a definir en el primer tiempo, la franquicia de Ohio se terminó de imponer 3-0 con dos goles de Lucas Zelarayán y otro de Derrick Etienne para ser el nuevo Rey de Estados Unidos.

La Final de la MLS se disputó en el Mapfre Stadium, lo que significó que The Crew fue el local y motivos no faltaban: hicieron la monstruosa cantidad de 41 puntos entre la MLS is Back y la temporada regular, mientras que los de Washington sumaron 39 entre las dos competiciones. Por lo visto, esa localía terminó pesando en la resolución final.

Los primeros minutos fueron típicos de una final, donde ambos equipos comenzaron estudiándose. Una vez pasada esa faceta, Columbus Crew pareció haber hecho mejor los deberes, pues comenzó a ganar terreno en campo rival y el gol no tardó en llegar. A los 25 minutos, Lucas Zelarayán sentenció su gran año apareciendo por el segundo palo y poner a los suyos por delante en el marcador.

The Massive no se iba a quedar con la ventaja mínima en la primera etapa y, cuando nadie lo esperaba, marcaron el segundo. Nuevamente, el argentino exjugador de Talleres y Tigres UANL fue el protagonista: Zelarayán habilitó a Derrick Etienne y este abrió el pie para colocar el balón en el segundo palo y bien lejos de la estirada de Stefan Frei.

El complemento cambió rotundamente: ahora la visita era la que tenía la necesidad de marcar rápidamente para aferrarse a la ilusión de una remontada que sería épica, pero Columbus Crew supo cerrarse para evitarla. No solo eso, sino que nuevamente apareció Zelarayán, pero esta vez con un golazo de zurda para sentenciar la historia y coronarse campeón de la MLS Cup.

Lee También