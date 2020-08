Jürgen Damm debutó en Atlanta United de la MLS con asistencia de ¡centro!

Atlanta United se enfrentó a Orlando City por la Major League Soccer en condición de local y, si bien no pudieron hacerse con la victoria ante uno de los mejores equipos de la MLS is Back, el mexicano Jürgen Damm finalmente tuvo su debut con la franquicia de Georgia y lo hizo de buna manera.

Uno de los mejores personajes durante la cuarentena y para seguir en las redes sociales, fue Damm. El exjugador de Tigres UANL se encargó de entretener mediante su TikTok y, un aspecto suyo futbolístico no fue la excepción. Antes de viajar hacia Atlanta, en uno de sus videos dejó un paquete con ‘sus centros’, que el Matador Hernández se encargó de enviárselos.

Evidentemente, los tan criticados centros de Damm llegaron, pero en versión mejorada, ya que el extremo fue el autor de la única asistencia de su equipo ante la franquicia de Florida. Cuando ya perdían 2-0, Damm gambeteó por derecha, se hizo espacio y envió un gran balón que conectó exitosamente Brooks Lennon.

Once minutos le bastaron a Jürgen para ser uno de los mejores jugadores de su equipo, que no finalmente no pudo y cayó por un total de 3-1. Atlanta United deberá recuperarse prontamente, ya que el próximo miércoles estará visitando al Inter Miami de Rodolfo Pizarro y compañía.

Orlando no es un quipo más en la MLS. La franquicia está haciendo las cosas bien hace tiempo y algunos de sus futbolistas, como el portugués Nani, son una prueba de ello. No por nada, llegaron hasta las finales de la MLS is Back y planean continuar con los éxitos.

