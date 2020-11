Alanís falló su penal y el Sporting Kansas City de Alan Pulido eliminó al San José Earthquakes en playoffs de la MLS

En una jornada para el infarto, Sporting Kansas City eliminó a San José Earthquakes en el Sporting Park por los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la MLS 2020. El encuentro fue un agónico empate 3-3, y en la tanda de penales el local se impuso por 3-0, en donde el mexicano Oswaldo Alan

Esta infartante serie no contó con la presencia del mexicano Alan Pulido, quien no pudo hacerse presente por lesión. Del otro lado, en el banco de San José Earthquakes estuvo el argentino Matías Almeyda, ex entrenador de Chivas de Guadalajara.

En la primera mitad, el Sporting se adelantó rápidmente a los 4 minutos con tanto de Roger Espinoza de cabeza, pero a los 21' llegó el empate con un remate cruzado de Carlos Fierro.

¡ASÍ DE RÁPIDO! ��������



Y a los 33 minutos volvieron a aparecer los Quakes con un contragolpe que terminó en un remate con derecha de Shea Salinas desde el centro del área para poner el 2-1.

La segunda mitad fue dramática. Apenas iniciado el complemento, el local empató el encuentro con gol de Ilie Sánchez tras un remate a quemarropa desde el lado izquierdo.

Y sobre el final se daría lo imposible: a los 90 minutos, Kansas se ponía 3 a 2 gracias a un gol de Gianluca Bosio tras remate de derecha desde el centro del área tras asistencia de Khiry Shelton. Pero a los 96, sobre el filo del pitazo final, San José volvería a igualar el partido con un remate de cabeza de Chris Wondolowski, desatando la locura de Matías Almeyda y todos los jugadores.

En la tanda de penales, al Sporting KC le bastó con convertir sus 3 primeros remates, ya que el San José no logró marcar ninguno. Para el local convirtieron Johnny Russell, Ilie Sánchez y Khiry Shelton, mientras que para el visitante fallaron Oswaldo Alanis, Jackson Yueill y Cristian Espinoza.

Con este resultado, Sporting Kansas City se enfrentará en las semifinales de la Conferencia Oeste contra el ganador de la llave entre Minnesota United y Colorado Rapids.

