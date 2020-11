¡Bombazo! El central campeón del mundo que quiere David Beckham para Inter Miami

No es para nadie un secreto que Inter Miami quiere conformar un equipo de superestrellas de nivel mundial para competir en la Major League Soccer (MLS), y que su copropietario, el inglés David Beckham, quiere buscar a grandes jugadores para reforzar su plantilla. Ahora, el nuevo objetivo se llama Sergio Ramos.

No es una broma. Y la causa de esta noticia se debe a que Real Madrid no quiere extender a más allá de un año el contrato del defensor y capitán, que termina en junio de 2021, por lo que de no haber acuerdo, en enero puede negociar con la franquicia de Florida, según informó la prensa española.

Con un plantel que ya cuenta en sus filas con un campeón del mundo, como el francés Blaise Matuidi, y con un goleador internacional, como el argentino Gonzalo Higuaín, Beckham ya está preparando su ofensiva para convencer a Ramos, con 34 años, viaje a Estados Unidos y juegue en la MLS.

Sergio Ramos, ¿al Inter Miami?



Si bien las informaciones desde Europa son claras en señalar que son más altas las posibilidades de que el sevillano pueda renovar su vínculo con los merengues, según dio a conocer el diario hispano AS, el central de la selección de su país "sí ve con buenos ojos acabar en Miami".

Junto con agregar que Ramos "cuenta con amistades en la zona como el propio Beckham o los cantantes Alejandro Sanz y Marc Anthony", el medio sostiene que parte clave en la negociación será su mujer, Pilar Rubio, quien buscaría estar cerca del Mar Caribe y la Riviera Maya, donde habitualmente pasan sus vacaciones.

Actualmente, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 lleva 15 temporadas en el Real Madrid, donde ha jugado 461 partidos, 100 de ellos en Champions League, y ha anotado 72 goles.

