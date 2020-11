La leyenda del fútbol que se postula para dirigir Los Angeles Galaxy

Tras el despido del argentino Guillermo Barros Schelotto a finales de octubre pasado, en Los Angeles Galaxy están enfocados en buscar entrenador para la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), y uno de los nombres que está dispuesto a asumir es la leyenda del fútbol estadounidense Landon Donovan.

El ex entrenador de la franquicia de California, hoy dirigiendo al San Diego Loyal de la United Soccer League (USL), aseguró en conversación con el programa The Call Up, del sitio oficial de la liga, que si bien está involucrado en su actual equipo, le gustaría tener la oportunidad.

"Soy naturalmente ambicioso y competitivo, por lo que tener la oportunidad de hacer crecer esto y potencialmente considerar un trabajo diferente algún día también podría ser agradable", aseguró Donovan.

Donovan se postula para dirigir al LA Galaxy



El ex delantero estadounidense es una figura importante en la historia de la institución, donde en dos etapas, entre 2005 y 2014 más el 2016, disputó 253 partidos y anotó 113 goles, donde ganó 4 MLS Cup, 2 Supporters’ Shield y una US Open Cup.

"Es difícil decir qué nos depara el futuro; pero en este momento, este es un proyecto realmente divertido y hay mucho involucrado", agregó Donovan.

De esta forma, el Capitán América se suma a otros nombres como los mexicano Javier Aguirre y Miguel Herrera, además del colombiano Juan Carlos Osorio.

