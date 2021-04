El protocolo sanitario que tendrá la MLS para la temporada 2021

Este viernes 16 de abril comienza oficialmente la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS), y en la víspera de este nuevo certamen, ya se han dado a conocer los protocolos sanitarios que se aplicarán con el propósito de evitar contagios provocados por la pandemia del Coronavirus.

Según dio a conocer la competición, son siete los puntos claves que se pondrán en práctica, tomando en cuenta que este año volverán los aficionados a los estadios en gran parte de Estados Unidos, donde el enfoque principal se centrará en seguir los protocolos de prevención, detección y monitoreo de COVID-19.

La principal medida que tendrá el protocolo de la MLS es el uso obligatorio de las mascarillas, con excepciones que se detallan, como son durante los entrenamientos y en los partidos, durante las comidas y momentos de hidratación, además de excepciones que deberán ser dadas a conocer por los cuerpos médicos.

El protocolo sanitario de MLS 2021



Otra opción es que se decretará cuarentena obligatoria para aquellos jugadores que salgan o lleguen a Estados Unidos, y en caso de que algún miembro haya estado en contacto con algún positivo, deberá encerrarse por cinco días, sin poder participar en entrenamientos o partidos.

Continuará la realización de pruebas de detección del Coronavirus en todos los equipos de la MLS, y en quienes ya tuvieron la enfermedad, serán evaluados en su proceso de recuperación; y en materia de la vacunación, se seguirán las órdenes de las autoridades de los respectivos estados.

Además, se confirmó que el jugador o personal del equipo que incurra en conductas de alto riesgo, como actividades en las que no se observa un distanciamiento físico entre diferentes grupos y/o no todos los participantes usan tapabocas, no podrán participar en entrenamientos grupales o partidos y deberán realizarse pruebas diarias durante 14 días.

Finalmente, se ratificó que los equipos canadienses de la MLS jugarán la temporada 2021 en Estados Unidos. Es así que Toronto FC será local en el Estadio Exploria de Orlando; CF Montreal, en el Estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, casa del Inter Miami; y Vancouver Whitecaps, en el Estadio Rio Tinto, del Real Salt Lake.

