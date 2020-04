Marco Fabián apoya la fusión de la Liga MX con la MLS

La mejor voz que los fanáticos del futbol quieren oír, es aquellas autorizadas por haber tenido la experiencia suficiente como para opinar de determinado aspecto Y, Marco Fabián, puede hacerlo respecto a la fusión de las ligas.

En una entrevista con Espn, el jugador mexicano, quien pasó por la MLS y, lógicamente, tiene vasta experiencia en la Liga MX, dio detalles de la liga estadounidense, comparándola con la de su país natal.

"La MLS ha ido subiendo su nivel en los últimos años. Están llegado jugadores a competir, jugadores jóvenes. Se están llenando los equipos de mucha competencia. El futbol allí no es fácil”, contó.

Marco, quien está actualmente en el futbol de Qatar, reveló su experiencia: “A mí me tocó jugar ahí y uno pensaba que estaba muy alejado de la Liga MX, pues ya no es así. En algunos torneos donde se enfrentan, la mayoría de los partidos los siguen ganando los equipos mexicanos, pero ya no hay tanta diferencia”.

Es por su pensamiento, que se encuentra a favor de una unificación entre ambas ligas: “Por ahí he escuchado que quieren unir en los próximos años donde se puedan enfrentar constantemente y no lo veo mal porque la competencia sería importante. La verdad que no les veo tanta diferencia como quizás la gente piensa”.

“A lo mejor la forma de trabajo les falta un poco ser más profesionales en algunos aspectos a la MLS, pero quitando eso están a la altura de competir con la liga mexicana”, cerró el mundialista en Brasil y Rusia, que experiencia tiene de sobra.

