Marco Fabián contó que sus goles a Barcelona lo pusieron en el radar de Xavi Hernández

Chivas de Guadalajara es uno de los pocos equipos de la historia en poder decir que humilló al Barcelona de Pep Guardiola. En el 2011, cuando el conjunto culé venía de ganar todo en su país, Europa y ser campeón del Mundo, se enfrentó ante un Guadalajara que no le dio chance en ningún momento. De hecho, aquel encuentro sirvió para el futuro de Marco Fabián.

El mediocentro ofensivo tuvo su noche soñada: convirtió un gol antológico de larga distancia y, luego, una chilena a media altura que recorrió el mundo. Del otro lado de la cancha, el que lo sufría era Xavi Hernández, quien a la postre se acordó del mexicano en su etapa como entrenador y lo terminó fichando para el Al-Sadd de Catar.

“Ya nos conocíamos, alguna vez nos enfrentamos y fue por eso que me buscó él directamente, por medio de Rafael Márquez que es su gran amigo”, reveló el actual jugador de FC Juárez en diálogo con el canal de Youtube de Zabalive. Así y todo, en España no se tomaron bien aquella goleada 4-1: “Hemos hablado de eso en plan de cotorreo y lo recuerdan mucho porque les ganamos y les provocamos un regaño debido a que el Barcelona tenía que aplastar a todos”.

Además, aquella noche fue doblemente especial para Marco ya que fue su vuelta oficial a las canchas después de una suspensión debido a una indisciplina antes de la Copa América del 2011: “Después de que pasa eso es que se da el partido contra Barcelona. Por eso no me arrepiento de mis errores, porque siempre me he levantado de todos. El futbol es corto de memoria y hablo en la cancha”, apuntó.

“De nada me arrepiento, he tenido varios problemas fuera del futbol, el más grande quizás fue el de la Copa América y de ese error aprendí bastante y me sirvió de motivación. De los otros errores que cometí no fueron tan grandes, algunos no fueron ciertos, pero el de Copa América fue el que catapultó mi carrera para arriba”, cerró. En los Bravos esperan su nivel, además de mantener buena disciplina.

Lee También