Marco Fabián reveló por qué eligió Catar antes que regresar a la Liga MX

Marco Fabián abandonó las filas de Philadelphia Union de la Major League Soccer en enero de este año para continuar su carrera Al Sadd Sports Club, institución de la Primera División de Catar. En una entrevista con Mediotiempo, el mediapunta recordó la razón por la que tomó esta decisión.

No está de más aclarar que el mismo futbolista confesó, luego de firmar con dicho equipo, que el Deportivo Guadalajara en ningún momento lo buscó en el último mercado de pases. Aunque sí tuvo ofertas de otros clubes de la Liga MX, según reveló.

"La decisión la tomo yo. Pero las personas que tuvieron que ver fue el mismo Xavi, quien es mi entrenador y tengo una muy buena comunicación él, y él me impulsó; Héctor Moreno que ya estaba jugando aquí; y gente sabia, sobre todo Rafa Márquez, que es muy amigo de Xavi y compañero mío. Son personas que me ayudaron a tomar esta decisión y sin duda fue algo muy bueno", apuntó el exjugador de Eintracht Frankfurt.

Más adelante detalló: "Yo estaba viendo las mejores opciones que tenía. Gracias a Dios tenía varias ofertas en mano, estaba estudiándolas: ofertas de Rusia, China, 2 ofertas de Europa, alguna más por Latinoamérica, obviamente 3 o 4 en México. En ese momento estaba justo escuchando todo, viendo lo que sería lo mejor para mí".

Por otra parte, a Fabián se le termina el contrato con Al Sadd muy pronto y su futuro es incierto. "Mi contrato se acaba a finales de junio y no sé qué vaya a pasar, si se va a extender mi contrato para poder terminar la Liga, si voy a renovar, si no voy a renovar, no he llegado al momento", sentenció.

Lee También