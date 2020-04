Martín Palermo puso a Tigres como ejemplo a seguir en México

Martín Palermo dirigió un año en la Liga MX, y con ello pudo sacar muchas conclusiones. El entrenador asguró para 'Diario As' que Tigres fue la plantilla que más le llenó el ojo durante su instancia en México.

"Tigres era un equipo que me gustaba verlo jugar, porque era muy completo. Defendía muy bien y era muy difícil convertirle goles. Cuando te atacaba tenía jugadores que marcaban la diferencia, donde sabían a lo que jugaban y la idea que el técnico tenía", aseveró el argentino.

"Decían que Tigres era un equipo defensivo, pero yo no lo veía así. Era un plantel que tenía muy claro a lo que jugaba y es el equipo que más me gustó en el año de experiencia que estuve ahí", agregó.

Además, elogió la tarea de su director técnico, Ricardo Ferretti, al comentar acerca del gran control que imponía desde el banquillo.

"Las pocas palabras que crucé con él fue en los Cuartos de Final de vuelta y me marcó. Me dio su palabra de que lo que habíamos hecho había sido bueno, que me mantuviera de la misma forma y que siguiera siendo uno mismo. Para mí fue muy importante", explicó el ídolo de Boca.

Por otra parte, Palermo mencionó que tiene intenciones de regresar a la liga mexicana en un futuro, puesto que "lo llenó de experiencia y es muy competitiva". Además, manifestó su intención de dirigir a Los Felinos en algún momento de su carrera.

