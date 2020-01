Martín Palermo dejó el fútbol mexicano hace un par de meses después de ser destituido por Pachuca, quienes no soportaron la campaña realizada por el argentino.

El ex jugador de Boca Juniors habló con 90 minutos sobre la Liga MX y comparó al balompié mexicano con el argentino.

"Creo que la liga mexicana es muy competitiva. Me sorprendió el nivel de planteles y jugadores que hay. La presión o la necesidad de tener que ganar es en cualquier lado igual: Chile, Argentina, Italia. El tema es la forma en la cual el periodismo, el hincha y los clubes te exigen", expresó.

Al momento de ser consultado por el mejor club de la Liga MX, el entrenador fue claro. "Tigres es el equipo que más me gusta, por plantel, porque hay jugadores muy importantes como Gignac, como Pizarro, como Nahuel Guzmán, Quiñones, Aquino. Jugadores de selección, que marcan la diferencia en ese fútbol", aclaró.

Para finalizar, Palermo deja claro que sigue viendo fútbol mexicano. "Sí, estoy pendiente de los equipos, de seguir viendo, porque, vuelvo a reiterar, me gustó mucho la experiencia. Me gustaría volver a dirigir allá, así que uno siempre tiene que seguir ligado, viendo los partidos, los planteles, cómo está todo por si toca de nuevo volver, no perder el conocimiento de todo", sentenció.

