Matías Britos reveló que rechazó ofertas de América y Cruz Azul

Matías Britos arribó a la Liga MX en 2012 para vestir la playera de León y fue tan bueno su rendimiento, que logró 2 títulos y fue fichado por Pumas UNAM en 2014. Allí no desentonó para nada y, tras grandes actuaciones individuales, fue contactado por otros grandes del futbol mexicano.

Sin embargo, el delantero uruguayo confesó en una entrevista para TUDN que rechazó ofertas de Cruz Azul y América para poder seguir defendiendo los colores de los Universitarios, una gran muestra de fidelidad.

"Se dijeron muchas cosas (ríe). Te puedo decir que, en algún momento, técnicos, tuve llamados, no conversaciones, porque uno se conoce y se cruza: en el vestidor, en la cancha, en un hotel, te cruzas con técnicos y jugadores de equipos diferentes; por suerte tuve contactos y gente que me dijo que quería llevarme. Sí me hablaron alguna vez que podía existir la posibilidad de los equipos que tú nombras (América y Cruz Azul)", reveló Britos.

Más adelante detalló: "El Tuca una vez, cuando yo viví un momento difícil para mí que fue la operación cervical, un día me lo crucé en el hotel, me saludó y me dijo: ‘siempre te tuve contemplado, me encanta tu forma de juego’. Son cosas muy lindas que le pasan a uno como jugador, ver que un técnico como Tuca te diga: ‘Me gusta, échale ganas, termina de recuperarte bien, siempre te tuve contemplado como buen jugador’. Te lo cuento porque eso me ayudó en el momento difícil para que me recuperara".

"Cuando estuvo en León, que ya lo había tenido en Defensor de Uruguay, el ‘Chavo’ Díaz, también tuve contacto, a quien le agradezco siempre que tuvimos la suerte de salir campeones en Uruguay. Quiso que yo volviera a León y se lo agradezco", sentenció Matías.

