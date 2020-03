Hace poco más de una semana, Guillermo Schutz fue acusado de chocar un automóvil con su camioneta, de tratar de huir y de intentar a tropellar a los afectados que le reclamaron.

A través de las redes sociales, las supuestas víctimas se hicieron presentes para exigirle al comentarista de TUDN que diera la cara y difundieron un video de la supuesta huida de Memo Schutz, en un centro comercial.

Asimismo, la revista TVNotas publicó este martes una entrevista con el supuesto afectado, Xavier Flores, de 52 años, quien contó detalles de cómo ocurrieron los hechos.

“El 21 de febrero nos cruzamos con una camioneta que venía en sentido contrario y muy rápido por San Jerónimo. Como las calles son angostas, traté de hacerme a un lado, pero no se detuvo. La camioneta pasó rayando todo mi coche y se siguió como si nada. Él no tuvo ni la molestia de detenerse para disculparse o recompensarme; me di la vuelta por otra calle para alcanzarlo y se volvió a meter en sentido contrario en otra calle”, declaró el señor de 52 años.

De igual manera, relató que el conductor tuvo una actitud muy prepotente y agresiva, sin importar que al interior de su camioneta se encontraba su esposa e hijos, pues intentó atropellarlo junto con su hijo cuando lo encararon y le dijeron que sabían quién era.

“Le dije que sí sabía quién era y que era conocido por muchos, y en ese momento le cayó el veinte de que le afectaría en su carrera y quiso volver a huir. Mi hijo y yo nos volvimos a poner enfrente y también estuvo a nada de atropellarnos. Memo atentó contra su vida, mi vida, la de mi familia y la de la suya”, continuó.

Es así que, finalmente, Memo Schutz decidió romper el silencio y explicar la situación, asegurando que los agredidos fueron él y su familia y que no había hablado antes por recomendación de sus abogados, ya que él sí tomó medidas legales contras sus supuestos agresores.

"El día en cuestión mi familia y yo fuimos agredidos por tres sujetos en el citado centro comercial, y uno de ellos de manera dolosa le causó daño al vehículo de mi propiedad, tal como es posible observarlo y escucharlo en el video que los propios agresores difundieron en las redes sociales buscando legitimarse mediante el escarnio público", se defendió el conductor de Contacto Deportivo.

En relación a las acusaciones hechas en mi contra en redes sociales el pasado 21 de febrero, informo lo siguiente:

Este es el video que circuló en redes sociales y las denuncias de los supuestos afectados.

