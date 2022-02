Mensaje para los que piensan en el retiro: "Si no contribuyen, no los queremos en la MLS”

Un contundente mensaje fue el enviado por el ejecutivo de la MLS, liga norteamericana que ha sido motivo de noticia en el último tiempo, todo por algunas declaraciones de futbolistas que, según ellos, ven ese balompié para retirarse de la actividad profesional.

Todo empezó a raíz de lo dicho por Neymar, en charla con Ronaldo, en ‘Fenómenos’. Allí el talentoso jugador de PSG, quien volvió de una dura lesión, habló de ver en Estados Unidos la oportunidad de cerrar su carrera o de jugar así sea una temporada, solo porque el campeonato dura poco

“Tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, eso es lo que quiero. Quiero jugar allí al menos una temporada. Primero porque el campeonato allí es corto, así que tienes tres o cuatro meses de vacaciones", fue lo dicho por parte del número 10 del elenco parisino.

Claramente esa situación no le cayó en gracia a Graber, quien dijo. "no necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque haya decidido que quiere retirarse en la MLS. Si no vienen aquí a jugar y contribuir de forma importante a sus equipos y a nuestra liga, y respetan la liga y sus aficionados, entonces no los queremos en la MLS”.

Como la situación no paró ahí, el comisionado de la competencia del Norte de América, finalmente sentenció que: “queremos que nuestra historia consista en que jugadores jóvenes vengan aquí en sus primeras etapas o en la plenitud de sus carreras y hagan de nuestra liga su elección".

Cabe recordar que otro importante futbolista que se refirió al tema de la MLS de Estados Unidos, fue el internacional colombiano James Rodríguez, quien señaló que le parece atractivo jugar allí y por qué no cerrar su trayectoria deportiva en alguno de los equipos de allí.