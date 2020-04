Miguel Herrera se refirió a la chance de suplir al Tuca Ferretti en Tigres UANL

Después de más de una década al frente de Tigres, la continuidad de Ricardo Ferretti en el banco de suplentes es cada vez más incierta. Por eso, tanto por parte de los aficionados como en los medios de comunicación se empezó a hablar de su pronta salida.

De hecho, este miércoles el Ingeniero Rodríguez, ex presidente de los Felinos, habló en exclusiva con Multimedios Deportes y postuló a dos grandes entrenadores que serían ideales para reemplazarlo: Miguel Herrera y Matías Almeyda.

Y llegó la primera respuesta. El Piojo fue entrevistado por Futbol al Día, del mismo canal de Monterrey, y se refirió a la posibilidad de ser el sucesor del Tuca en el elenco de Nuevo León.

"La verdad es que sinceramente estoy muy contento en América. No rechazo ninguna oferta porque me encanta que mi proyecto deportivo le llame la atención a otras instituciones. Tigres es una gran institución pero estoy muy bien en América", aseguró el técnico de las Águilas.

Más allá de su contestación a la propuesta del exdirectivo del club regiomontano, Herrera imaginó un hipotético escenario para analizarlo: "¿Qué tendría que pasar? Que me echaran del América, que no diera los resultados que la gente quiere, que no tuviera trabajo. Poder estar disponible para otro equipo".

"Reitero, agradecido muchísimo porque sé que Tigres es muy importante, en esta última década ha peleado por esta en la parte de arriba", cerró el Piojo.

