El Ingeniero Rodríguez postuló a dos técnicos para reemplazar a Ricardo Ferretti en Tigres

Si Tigres UANL se convirtió en uno de los equipos más importantes de la década en la Liga MX fue por dos razones: por el gran plantel que supo armar y por la conducción de Ricardo Ferretti.

El Tuca llegó a los Felinos para tener una tercera etapa como entrenador en 2010 y los éxitos no faltaron, ya que tuvo el privilegio de levantar un total de nuevo trofeos.

Pero el tiempo pasa y el cariño se desgasta. Mucho aficionados ya creen que su ciclo al mando del club llegó a su fin y todo indica que a partir del 2021 ya no cumplirá con dicha función.

¿Quién será su reemplazante ideal? Alejandro Rodríguez, expresidente de los de Nuevo León, habló con Multimedios Deportes y postuló a dos grandes directores técnicos.

"Yo creo que los directores técnicos son profesionales y lo que hay que preguntarles no es 'de qué equipo vienen' sino si están sintonizados con lo que la afición necesita. Siempre cuando veo un técnico me hago la pregunta de si adentro del Universitario va a aguantar la presión de 42 mil almas pidiendo algo extra de Tigres, y si no tiene esa característica, por más sabio que sea, lo descuento", aseguró el Ingeniero, sobre su olfato para escoger a un entrenador durante su etapa en el club.

Y se animó a dar dos nombres frente a las cámaras de Futbol al Día: "Miguel Herrera tiene esa capacidad de meterse en el Universitario y poder establecer una diferencia. Inclusive, Matías Almeyda tiene también ese caracter".

