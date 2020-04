Miguel Layún criticó la medida adoptada por la Liga MX

Miguel Layún se sumó a los jugadores que se han manifestado en contra de la desaparición del Ascenso MX. Además de lo que pueda causar en lo deportivo, lo verdaderamente importante ocurre fuera de la cancha.

En un momento como el que se vive por la pandemia del coronavirus, no hay nadie que esté sacando provecho económico. Al contrario, muchos están siendo gravemente afectados con la reducción de sus respectivos salarios.

Es por el momento en que se tomó la decisión de hacer desaparecer la Liga de Ascenso, que el dos veces mundialista decidió apoyar a sus colegas: "Para los que no me conocen decirles que estoy con ustedes, que cuentan conmigo para lo que sea. Álvaro Ortiz y la gente que me conoce sabe que siempre estoy al pie del cañón para apoyar y ayudar en lo que se necesite".

"Platiqué con algunos compañeros de la Liga de Ascenso y sin duda es una situación difícil, me duele por ustedes y por sus familias; reiterarles que estoy con ustedes para apoyarlos en lo que se necesite y entendiendo que no era el mejor momento para tomar la decisión con todo lo que está sucediendo", relató Layún en un posteo que realizó en sus redes sociales.

El jugador de Monterrey se sumó a los dichos de su compañero de equipo Dorlan Pabón, quien también se opuso a la desaparición del Ascenso MX.

