Padre siempre: Miguel Layún regañó a sus hijos en plena entrevista con TUDN

Aprovechando el parón del Clausura 2020 de la Liga MX, Miguel Layún le otorgó una entrevista a TUDN a través de videollamada desde su hogar. De esa manera, los aficionados de Rayados podrían enterarse de todas las novedades del equipo por parte de uno de los máximos referentes del plantel profesional.

Sin embargo, promediando la nota, ocurrió un hecho inesperado. Y es que, mientras el lateral de La Pandilla estaba dialogando con Marc Crosas, tuvo que resolver una urgencia en su casa de Monterrey que requería su inmediata intervención.

Al parecer, sus hijos tuvieron una pequeña pelea tras la cámara y todo quedó registrado. Allí fue cuando el futbolista dejó de lado la charla y aplicó su rol de padre para que reine la paz en su hogar, evitando así que las cosas lleguen a mayores.

"Mi amor, no pises a tu hermano, por favor, chaparro. No lo empujes, pídeselo por favor. Y tú, Marce, no le quites las cosas, por favor", solicitó Layún, generando las risas inmediatas de los entrevistadores que observaron y presenciaron toda la escena.

"Este va a ser el momento top de la entrevista", dijo, entre risas, Crosas.

