Miguel Layún y Jesús Gallardo podrían no volver a ser convocados a la selección mexicana por Gerardo Martino

Son horas de decisiones delicadas para Gerardo Martino. La polémica por los comportamientos de Miguel Layún y Jesús Gallardo después de la coronación con Monterrey, ponen en tela de juicio las convocatorias de ambos futbolistas para la Selección Nacional.

El lateral derecho y dos veces mundialista, Layún, no le tembló la voz para dar su opinión sobre su no convocatoria a la selección mexicana y las críticas hacia su persona. "El tema de Selección me tiene sin cuidado. Ha habido muchos rumores sin fundamento, mucha gente dentro de la selección ha hablado a mis espaldas sin siquiera acercarse a preguntarme si realmente las cosas que había sucedido era lo que se hablaba afuera", expresó el lateral derecho. Quién sentenció: "Cada vez que pueden te apuñalan por la espalda".

Por otra parte, al que no le va a salir barata su euforia por la consagración en tierras del Estadio Azteca es a Jesús Gallardo. El jugador que supo ponerse la tricolor en el Mundial de Rusia, tuvo un canto homofóbico que se viralizó en las redes sociales:

⚽️: La Comisión Disciplinaria anunció que abrió investigación al jugador de Rayados, Jesús Gallardo por sus festejos inapropiados con cánticos catalogados como racistas, en la cancha del estadio Azteca tras haber ganado el título del torneo apertura 2019. pic.twitter.com/cT3XNbNAPe — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) January 5, 2020

Por esta razón, a Gallardo ya lo investiga la Comisión Disciplinaria y su sanción se conocerá con el correr de las horas. La pregunta que se hace todo México es ¿qué hará Gerardo Martino?

Lee También