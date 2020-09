Llegó la respuesta del Piojo Herrera a las redes sociales: "Si les hago caso, me voy mañana"

América jugó uno de esos partidos que sirven para demostrar el carácter del equipo. Luego de ir perdiendo 2-0 en los primeros 45 minutos, los dirigidos por Miguel Herrera dieron vuelta el marcador y acabaron venciendo a Puebla 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc. De esa manera, los azulcremas se convirtieron en los líderes del Guard1anes 2020.

Si bien el presente parece ser imposible de ser mejor, lo cierto es que las propias redes sociales han pedido la renuncia del Piojo incluso durante la finalización de la primera etapa ante La Franja. El #FueraPiojo es tan popular, que también suele hacerse virales los días que las Águilas se hacen con la victoria.

Herrera es consciente de lo que sucede en Twitter y, luego de la victoria con remontada, sacó pecho y les envió un mensaje: “No voy a hacer caso a las redes sociales, si lo hiciera me tendría que ir mañana del equipo. Amaneceremos en primer lugar, el equipo hace goles, se habló fuerte en el vestidor; con las modificaciones el equipo se vio mejor”.

"No voy a hacer caso a las redes sociales. Si hago caso me tengo que ir mañana del equipo": Miguel Herrera.#guard1anes2020xW⚽️ pic.twitter.com/vBmL7bDFNI — W Deportes (@deportesWRADIO) September 9, 2020

Además, se refirió a los cambios que realizó en la primera etapa, donde él fue claramente el responsable para que el equipo cambie la cara y se haga con la victoria: “Hicimos buenos cambios, se trabaja para que podamos cambiar de una formación a otra, el equipo muestra que está trabajado para cambiar las formaciones, variar con la pelota y trabajar bien”, fundamentó.

Como es sabido, las redes sociales no perdonan y no les importará lo sucedido ante Puebla, si es que Herrera y sus dirigidos del América no consiguen una victoria el próximo sábado ante Toluca. En el Estadio Azteca, el único resultado permitido por los fanáticos es la victoria.

