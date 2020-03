Antonio Mohamed sacó pecho: "Somos campeones de la Liga, Concachampions y finalistas de la Copa MX"

Monterrey jugó su mejor partido del semestre y, con una demostración de carácter, clasificó a la final de la Copa MX, justo en el momento que muchos dudaban del campeón.

Antonio Mohamed, el más criticado por el andar del equipo, habló en conferencia de prensa, dónde reconoció que el triunfo es de sus dirigidos, como así también envió un mensaje a los que lo critican.

“Avanzar o no, dependía de la hombría del equipo. No me quedan más que agradecimientos para los jugadores. Para nosotros esto es una inyección”, opinó el Turco. Además, dedicó la victoria: “El triunfo va dedicado a los fanáticos”

En la semana se especuló que, si Rayados quedaba fuera de la copa nacional, Mohamed debía dar un paso al costado. Al ser cuestionado sobre si ganar la copa salvará el semestre, el argentino fue claro: “Una cosa es la liga y otra la copa. Se están jugando tres torneos: uno es Concacaf, somos actuales campeones; otro la liga, somos campeones, y otro es la copa, somos finalistas. Si nosotros estamos en problemas, cómo serán los demás", declaró.

Los albiazules son los únicos que no ganaron en lo que va del Clausura 2020, por lo que el duelo ante Chivas también es muy importante de cara a lo que viene: “Tenemos que recuperar gente para ganar en liga, que tenemos esa cuota pendiente. Vamos a ver cómo alineamos el equipo ya que Funes Mori, Parra y Janssen no pueden estar”, sentenció.

