Rogelio Funes Mori le responde al América: "Alimentan el morbo"

Club América y Monterrey se encuentran atravesando por una relación que se estaría encontrando en el peor momento de sus historias. Rayados presentó un equipo en la última jornada que, según alegan las Águilas, estaba repleto de casos positivos de coronavirus y que terminaron causando sus casos.

América sacó un duro comunicado el último miércoles, dando a entender que Monterrey tiene la culpa de los contagios que hoy atraviesa su plantel. Rápidamente Rayados respondió con un duro memorando, alegando que el club cumplió en tiempo y forma con todos los protocolos sanitarios.

En medio del confrontamiento entre clubes, surgió un video en el cual se podía observar a Rogelio Funes Mori agachando la cabeza en la celebración de su gol. Según algunas personas, muchas ellas del América, el argentino era uno de los casos positivos y no quería contagiar a sus compañeros.

Como les gusta hablar sin saber, alimentan el morbo nada más. Respeten la enfermedad y a las personas. Sigamos cuidándonos ���� son momentos muy difíciles. — Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) January 21, 2021

Rogelio Funes Mori respondió a las acusaciones

El delantero de Monterrey se hizo cargo de la situación y mandó una gran respuesta: "Como les gusta hablar sin saber, alimentan el morbo nada más. Respeten la enfermedad y a las personas. Sigamos cuidándonos. Son momentos muy difíciles”, posteó en su cuenta personal de Twitter.

Sin dudas que no será la primera declaración por parte de un jugador de Rayados, ya que el equipo no podrá jugar las próximas dos jornadas. Por su parte, es posible que el América pida la postergación de algún juego, aunque no tiene demasiados casos positivos como su par de Monterrey.

