Monterrey cayó ante Juárez por la Copa MX y el Turco Mohammed salió a hablar

Ayer por la noche, Monterrey cayó por 2-0 ante Juárez FC por la ida de las Semifinales de la Copa MX y Antonio Mohammed se hizo responsable.

Rayados se encuentran últimos en la tabla de posiciones de la Liga MX, no lograron ganar un solo partido y están pasando por un pésimo momento.

Luego de la derrota de ayer, el Turco salió a dar la cara: "Tuvimos seis, siete u ocho de gol, tenemos jugadores de jerarquía que no están en un buen momento. Soy el máximo responsable, me hago cargo de lo que pasa y tenemos la esperanza de convertir en casa, nos vamos tristes, no convertimos goles. Esperemos que esta historia pueda cambiar".

#PlanetaFútbol Para nada hay riesgo de que Mohammed abandone el cargo como DT de @Rayados ; https://t.co/HnmVbG1sqw pic.twitter.com/bTob3npQc6 — INFOCANCHA ® (@INFOCANCHA) March 3, 2020

Antonio hizó hincapié en el partido del fin de semana ante Atlético de San Luis y aseguró que una victoria podría cambiar la situación.

"La liga está lejos, pero nosotros queremos ganar el sabado para poder recuperar la confianza que perdimos en algún lado, por eso es muy importante el partido del fin de semana. Creo que la confianza se va a recuperar con un buen partido del equipo".

