Monterrey vs. Puebla: previa, posibles alineaciones, transmisión en vivo y más

Después de Santos Laguna vs. Pachuca, Chivas vs. Necaxa y Tigres UANL vs. Toluca, será el turno del Monterrey vs. Puebla para cerrar por completo la etapa de reclasificación del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y también para dejar definidos los nombres de los 8 equipos que disputarán esta Fiesta Grande.

En los papeles, parece que será un encuentro fácil de sacar adelante para los conducidos por Antonio Mohamed. Los regiomontanos quedaron quintos en la tabla general de posiciones de la fase regular y los dirigidos por Juan Reynoso ingresaron con el último suspiro, asegurándose el duodécimo lugar. Sin embargo, el partido tiene muchos agregados para analizar y en Bolavip se los contamos a continuación.

¿Cómo llegan Rayados y Puebla?

Durante las 17 jornadas del Guard1anes 2020 de la Liga MX, la Pandilla sumó 29 puntos gracias a 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas, pero no haber podido sacar una igualdad ante las Chivas de Guadalajara lo terminó condenando a tener que disputar el repechaje para dar el presente en la Liguilla de este año.

Por su parte, la Franja entró de manera heroica a la reclasificación. Registró dos triunfos consecutivos en el cierre contra Atlas y Atlético de San Luis para alcanzar 20 unidades, y superar así a FC Juárez en las colocaciones. 6 juegos ganados, 2 en tablas y 9 con caídas fueron los números finales del equipo.

Historial entre Rayados y Puebla

En toda la historia de la Liga MX ambos clubes se cruzaron en 102 oportunidades y la "paternidad", de manera apretada, está del lado de los Camoteros. Tienen en su haber un total de 37 partidos victoriosos mientras que los regiomontanos festejaron en 32 duelos, dejando 33 compromisos a mano.

En encuentros por Fiesta Grande los números tampoco acompañan a los de la Sultana del Norte. Se enfrentaron en dos Liguillas, es decir en 4 cotejos, y el registro es de 1 triunfo para Monterrey, 2 para Puebla y 1 igualdad. Tanto en la temporada 90-91 como en el Clausura 2009 avanzó la Franja.

Fecha, hora y sede del juego

El encuentro está pautado para el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 21:10 horas del centro del país. Al haber quedado mejor posicionado, Monterrey gozará del beneficio de la localía en este partido único, es decir que Puebla deberá visitar el Estadio BBVA, mejor conocido como el Gigante de Acero.

Qué canal transmite Monterrey vs. Puebla

Como sucedió durante toda la fase regular, Rayados contará con su misma televisora de cabecera. Fox Sports será el canal designado para transmitir y llevar a cada uno de los hogares de México el desquite entre los conducidos por Antonio Mohamed y Juan Reynoso en la Sultana del Norte.

Probable alineación de Rayados y Puebla

Monterrey: Hugo González; Edson Gutiérrez, César Montes, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo; Dorlan Pabón, Celso Ortíz, Charly Rodríguez, Avilés Hurtado; Aké Loba y Funes Mori. DT: Antonio Mohamed.

Puebla: Nicolás Vikonis; George Corral, Emanuel Gularte, Maximiliano Perg, Brayan Angulo; Pablo González, Christian Tabó, Javier Salas, Daniel Álvarez; Omar Fernández y Santiago Ormeño. DT: Juan Reynoso.

