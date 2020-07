Nahuel Guzmán respalda a Hugo González ante las críticas

Hugo González es un uno de los refuerzos más cuestionados de este mercado de pases. Después de sus dos años a préstamo en Necaxa, el portero regresó a Rayados, donde se encontró con la reprobación de la mayoría de los aficionados.

En los últimos días, el guardametas ha recibido todo tipo de críticas por los fanáticos y los medios de comunicación. Sin embargo, un colega de puesto, perteneciente al máximo rival, como es Nahuel Guzmán, salió a apoyarlo.

Hugo González quiere ganar la confianza de la afición (Getty Images).

"Yo la he cagado en finales y el club me ha respaldado. Me parece muy bueno lo de Rayados en traer de regreso a Hugo González. Creo que estas cuestiones pasan de igual manera en Argentina, donde si te equivocas en un partido trascendente, firmas una sentencia y tienes que irte. Pero no puede ser así", comentó el portero de Tigres, en un Instagram Live.

Cabe resaltar que el arquero mexicano, quien mostró buenas actuaciones en su paso por los Rayos, tendrá su segunda etapa en el club regiomontano, donde logró consagrar un título de Liga MX en 2017 justo antes de emigrar.

Así las cosas, González se focaliza en la reanudación del futbol y en el inicio del Apertura 2020, con la compleja misión de reemplazar a Marcelo Barovero en el arco de La Pandilla.

