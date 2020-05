Nicolás Castillo, entre el miedo a regresar y el no deseo de retirarse

Nicolás Castillo sufrió una trombosis en su peor momento: estaba siendo resistido por una afición del América que veía su poca efectividad de cara al arco contrario.

Sin embargo, el chileno aseguró que, a pesar de que tiene miedo y dudas sobre cómo será su regreso, no piensa en el retiro: "Nunca se me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles".

"Hoy me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme porque estuvo difícil y, como dice mi familia, a los que me ayudaron desde arriba, especialmente mi abuela", agregó para Radio Pauta.

El ex-Pumas tampoco dio detalles sobre su regreso: "Todavía no hay plazos porque hay que verlo en el día a día. En junio tengo una visita con la doctora y creo que a partir de ahí voy a ver bien cómo va el tema".

Además, Castillo le agradeció al entrenador Miguel Herrera por todo el apoyo recibido: "Miguel me ha sorprendido bastante. Se ha portado muy bien, yo estoy solo en México, sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque siempre estamos conversando, de futbol o de familia, de los jugadores chilenos que ha tenido".

