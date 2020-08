Nicolás Castillo reveló por qué le gritó a Miguel Herrera jugando para Pumas UNAM

En un pasado no muy lejano, precisamente en 2018, Nicolás Castillo era el delantero estrella de Pumas UNAM. No solo eso, sino que también fue protagonista de un curioso cruce con Miguel Herrera en la zona mixta del Estadio Azteca después de haber quedado eliminado en manos del América en el Clausura.

"¡Piojo, que te entreguen la Copa!", gritó el atacante chileno al ver que el estratega estaba en plena conferencia de prensa con todos los medios de comunicación. "No sé que dijo. ¿Qué dijo? No lo oí, no lo escuché", dijo el timonel con una sonrisa mientras el sudamericano dejaba el Coloso de Santa Úrsula.

Hoy, más de dos años después, la realidad de trasandino es diferente. Después de una trombosis está luchando por volver a jugar y su equipo es justamente el de las Águilas. Y, en una entrevista exclusiva con Jessica Coch reveló por qué se le ocurrió cruzar de esa forma al director técnico post partido.

"Cuando llegué a Pumas, el rival a vencer que me decían era el América. Ellos tienen una rivalidad muy grande con América, más que con otros. En ese momento era de Pumas y yo doy la vida por el equipo en el que estoy. Me daba lo mismo con quién me tenía que pelear por defender a mis compañeros o a mi técnico, al presidente que me llevó", comentó Castillo sobre la postura que había tomado con los Universitarios.

El chileno no mantiene una buena relación con los de CU pero admitió que dejó todo: "Yo soy de Católica, es el equipo donde me crié, y el salir a un país diferente es un trabajo. Yo voy a defender a muerte mi trabajo porque para eso me pagan, de eso vivo y lo que quiero es ganar con el equipo en el que estoy".

