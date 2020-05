No dudó: Héctor Adomaitis eligió entre Cruz Azul y Santos Laguna

Durante las últimas décadas, la Liga MX se caracterizó por tener muchos extranjeros en los equipos. De hecho, pronto se implementará una nueva metodología para ir bajando esa cantidad de futbolistas nacidos fuera del país. Pero hay algunos que durante su estadía en México pudieron dejar una huella importante.

Así es el caso de Héctor Adomaitis, quien dejó una marca imborrable en dos clubes muy reconocidos como lo son Santos Laguna y Cruz Azul. En ambos pudo consagrarse campeón y su nombre todavía se sigue escuchando al caminar por los pasillos de las respectivas instituciones.

Cuando defendió los colores de los Guerreros, el Ruso obtuvo el título de 1997 y, un año después, alzó el último trofeo que se agregó a las vitrinas de La Máquina. Como si esto fuera poco, en su etapa como auxiliar de entrenador le sumó un nuevo hito a los de Torreón quedándose con el Clausura 2012.

Pero más allá que recibió el cariño de las dos aficiones, al argentino le hicieron una pregunta muy difícil de responder. Como si lo obligaran a escoger entre su madre y su padre, tuvo que elegir entre el conjunto del norte del país y el elenco celeste de La Noria.

"El equipo me ha tomado mucho en consideración y por eso se inclina la balanza para el lado de la laguna. Me han invitado a darme premios, por aniversarios. Eso habla bien de uno, que no haya tenido ningún problema con la gente y eso me deja tranquilo", aseguró Adomaitis en diálogo con Santos Laguna.

