No dudó: Rubén Rodríguez definió quién es más grande entre América y Chivas

En la jornada de ayer se celebraron los 114 años de vida que cumplió el Club Deportivo Guadalajara. Además de recordar los logros que obtuvo a lo largo de su historia, los medios de comunicación y las redes sociales aprovecharon para volver a debatir quién es el más grande del futbol mexicano.

¿El Club América o Chivas? Es una pregunta que lleva años y años. Decenas de futbolistas, entrenadores y periodistas han dado su opinión basada en sólidos argumentos, aunque claro está que ser objetivo para contestar esto es una tarea realmente difícil.

Rubén Rodríguez hizo su aparición en La Última Palabra y siendo el aniversario del Rebaño Sagrado, lo hicieron compararlo con las Águilas. "Estamos hablando de Chivas, ¿por qué tendríamos que meter al América? Ahí nos damos cuenta quién es más grande. Para hablar de uno no tienes que hablar del otro", apuntó con seguridad.

"DE AHÍ NOS ESTAMOS DANDO CUENTA QUIÉN ES MÁS GRANDE"#LUPenCasa "Estamos hablando de las Chivas, ¿por qué tendríamos que meter al América?", el contraste de @ruubenrod en el aniversario 114 del Rebaño: pic.twitter.com/zwl8MTZsNX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 9, 2020

Más adelante detalló: "Chivas tiene una historia propia y no se tiene que empañar con el antagonismo del América. Jugar con mexicanos le da un plus, pero tendría que tener a los mejores mexicanos y desde hace varios torneos que Chivas no los tiene".

"En títulos América va arriba, es el más grande y el más popular. El que causa la nota, el de las portadas", sentenció Rodríguez. Cabe resaltar que el Azulcrema tiene en su haber 13 títulos de Liga MX, 6 Copa MX, 6 Campeón de Campeones y 7 Concachampions; mientras que el Guadalajara posee 12, 4, 7 y 2, respectivamente.

