Leyenda de Chivas comparó a José Juan Macías con uno de los máximos goleadores de la historia de la Liga MX

José Juan Macías es uno de los proyectos más interesantes y prometedores del futbol mexicano y, al salir de las Fuerzas Básicas del Deportivo Guadalajara, es normal escuchar que lo comparen con futbolistas como Chicharito Hernández u Omar Bravo. Sin embargo, para una leyenda del club no se parece a ellos, sino que es similar a un extranjero que pasó por nuestro país.

Y no sólo que "pasó", se transformó en uno de los máximos goleadores de la historia de la Liga MX y en uno de los mejores delanteros que pisó México. Claro está, hablamos de José Saturnino Cardozo, quien brilló en Toluca marcando 249 goles y conquistando 4 títulos de Liga. Una auténtica barbaridad.

Héctor Reynoso comparó a JJ con el paraguayo y señaló: "Desde que lo vi, a quien se me hace similar, es a Cardozo. Su estilo de correr, las cualidades y hablar de Cardozo es hablar de un letal del área. Se me hace parecido hasta en el trote, la forma en que define. Bravo era un caza gol como Chícharo. No sé definirlos bien, estoy opinando como se me viene a la mente, pero se me hace muy parecido a Cardozo".

Cabe destacar que el atacante de 20 años ya demostró ser un killer en el área en su paso por León y en su vuelta a Chivas también mojó en reiteradas ocasiones (ya tiene 30 goles). Lo que sí, será muy difícil que pueda alcanzar los números de Saturnino, quien jugó 11 años en el futbol mexicano.

José Juan Macías tiene el gran sueño de emigrar a Europa el próximo mercado de pases y todo parece indicar que tiene las condiciones necesarias para pegar ese salto y hacer una buena carrera allí. ¿Qué institución será la privilegiada de poder contar con sus servicios?

