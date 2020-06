No lo den por caído: Mazatlán FC admite pláticas con Monterrey por Sebastián Vegas

Se acerca el inicio del Apertura 2020 de la Liga MX y Monterrey ya se encuentra entrenando en El Barrial para ir en búsqueda de su segundo título consecutivo después de lo que fue la vuelta olímpica en el Azteca a finales del 2019. Y es por eso que la directiva está en negociaciones para afianzar al equipo.

Al momento, y teniendo en cuenta las bajas por finalización de contrato de Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y José María Basanta, Rayados tuvo más salidas que altas. Sin embargo, todo indica que pronto empezará a haber novedades de esas que todos los aficionados del club regiomontano están aguardando.

Foto: Getty Images

Durante los últimos días circuló la información de que la posible llegada de Sebastián Vegas estaba caída por sus altas pretensiones económicas. Sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones del director general de Mazatlán FC, todavía no hay que dar por concluída la chance de que el chileno fiche por La Pandilla.

"En el tema de Sebastián, el torneo pasado Monterrey estuvo muy interesado, estuvimos a punto de cerrar, pero por algunas circunstancias no se dio el cierre y en esta temporada ahorita sí hay un interés", aseguró Mauricio Lanz en diálogo con ESPN, admitiendo que los regiomontanos sí están tras el defensa central.

"No tenemos una oferta formal, por escrito, en la cual yo te pueda decir ya estamos negociando sobre esa oferta, no, pero sí hay interés, estamos hablando con ellos, pero todavía no hay nada formal", concluyó el directivo del elenco de Sinaloa, ilusionando a los aficionados de Rayados con su llegada.

