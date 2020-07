No lo soporta más: Christian Martinoli destruyó al Toluca por la derrota ante el América

Toluca sigue arrastrándose. Lo demostrado ayer no fue muy distinto a lo que venía exhibiendo en los últimos torneos, por lo que sus seguidores quedaron muy disconformes y preocupados con el rendimiento del equipo.

Por momentos, el América bailo y sometió a placer al elenco conducido por José Manuel de la Torre, en la Copa GNP por México. El primer tiempo fue de dominio absoluto por parte de Las Águilas.

El América venció al Toluca con facilidad (Mediotiempo).

Christian Martinoli, fiel aficionado de Los Diablos Rojos, no pudo contener su angustia tras el autogol de Gastón Sauro y estalló en plena transmisión de TV Azteca: "Nooooo, no puede ser ser. Maldita pretemporada, no podemos empezar peor".

Ya desde el inicio se había visto al relator muy crítico con las últimas campañas de Los Escarlatas y del poco movimiento en el mercado de pases, de cara al torneo Guard1anes 202. El mismo no tiene un futuro prometedor.

Si se suman las 2 tablas de la última temporada, el Toluca quedó por primera vez en su historia en la última posición. Además, en este receso perdió a Leonardo Fernández, quien era su futbolista estrella.

