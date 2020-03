No pasó ni un día: ya hay un detenido por violar el aislamiento obligatorio

Hoy a las 00:00 arrancó el aislamiento obligatorio que estableció el gobierno argentino. El mismo consiste en que nadie puede salir de su casa, salvando contadas excepciones explicadas en el decreto.

Todo aquel que viole la cuarentena será detenido por la policía, que salió a controlar a la población en las calles. A horas del arranque de esto, ya hay un detenido.

El sujeto tiene 26 años y es de San Martín, un barrio de Córdoba capital. Fuerzas policiales lo encontraron caminando por las calles en la madrugada de hoy.

Se le aplicó la calificación de resistencia a la autoridad y podría sufrir entre 3 a 15 años de prisión. Una sanción a la altura de la gravedad de salir de casa y arriesgar tu vida y la de los demás.

El hombre no solo no tenía un justificativo por estar ahí, sino que se enojó por la detención del patrullero. Según informó Infobae, la persona le dijo a los oficiales: "No tengo que darle explicaciones a nadie".

Obviamente será investigado y hay grandes chances de que termine detenido en algún penal. El joven no se encontraba bajo el efecto de ningún estupefaciente ni alcohol, estaba completamente sobrio.

Por el barrio también detuvieron a una pareja que iba en auto. Se resistieron a las preguntas de los policías y se negaron a cumplir con las restricciones.

