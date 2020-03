Ya no lo juzguen: Morrison Palma no trolleó a Sebastián Jurado

El Clásico Joven quedó atrás hace ya varios días. Cruz Azul derrotó 1-0 al América con un gol de Jonathan Rodríguez y un final para el infarto, que terminó con una heroica parada de Jesús Corona.

Pero además del juego que se disputó en el Estadio Azteca, hubo una situación bastante particular que se vivió luego del encuentro de la Sub-20, que justamente terminó con victoria 4-0 para las Águilas.

Morrison Palma anotó uno de los goles del triunfo y fue una de las figuras de la jornada del domingo por la mañana en el Nido, algo que llamó la atención de Miguel Herrera y el resto de su cuerpo técnico.

Los goles de la goleada del América #SUB20 al Cruz Azul:



⚽️1-0: Morrison de 3 dedos para Paolo quien asiste a Quintero.

⚽️2-0: Sexto gol en el torneo de @MorrisonCFA a pase de Paolo.

⚽️3-0: Zurdazo de @Rios_paolo para redondear su partidazo.

⚽️4-0: Zurdazo de @jesus97amenabar. pic.twitter.com/CVV70GvQDg — Josh Mendoza ⚽️ (@JoshimarMM) March 16, 2020

Sin embargo, horas después de haber finalizado el partido, se dio una situación poco agradable en las redes sociales. Y es que, desde la cuenta personal del joven delantero salió una publicación burlándose de Sebastián Jurado, quien defendió la portería de La Máquina.

Finalmente, en una entrevista exclusiva con Bolavip, Morro salió a aclararlo todo: "Mi hermano es el que maneja mi cuenta de Twitter, le di la confianza. Yo ni siquiera la tenía abierta en mi celular".

"Me enteré de la publicación por Instagram, lo empezaron a subir. Me sorprendió como la gente empezó a reaccionar tan rápido y cuestionar. En fin, me metí a mi cuenta al otro día, subí lo que había pasado y borré la publicación", explicó el canterano de las Águilas, vía telefónica.

Ante esta situación, Palma se mostró firme para seguir adelante y seguro de su inocencia: "No sé si me creyeron. Yo sé que no lo hice y que no soy para nada burlón, ni mucho menos agrandado. No he logrado nada aún".

"No hablé con Sebastián Jurado, fue mejor dejarlo así. No sé si me hubiera creído. Después de que lo vea, puede que le platique lo que pasó y listo", concluyó Morrison, cerrando este tema de una vez.

