No se fue y ya quiere volver: el mensaje de Jürgen Damm que ilusiona a Tigres UANL

Hace algunos meses ya conocemos que Jürgen Damm continuará su carrera lejos de Tigres UANL, club que tantas alegrías le brindó en estos últimos 5 años. A pesar de no haber confirmado en qué equipo jugará, sería en la Major League Soccer.

En una entrevista con ESPN, el extremo de 27 años expresó su gran deseo de poder retornar al club Universitario. Damm reconoció que le encantaría colgar los botines con la playera Felina y hasta se animó a postularse como director técnico para dentro de unos años.

Damm en uno de sus últimos partidos con Tigres (JAM Media)

"Es mi sueño regresar a Tigres y poder retirarme ahí; y si no, pues en su caso trabajar ahí. Estamos viendo al Chima (Marco Antonio Ruiz) que ya regresó (como auxiliar técnico), Juninho (auxiliar), Antonio Sancho que está en directiva. Hay muchas posibilidades, puede ser de jugador. En cualquier puesto que se pueda, pero regresar a Tigres y estar por mucho tiempo", admitió el atacante.

Más adelante destacó: "Sería bueno seguir los pasos de Juninho, de Sancho. Me gusta mucho el tema directivo, administrativo, director deportivo, presidente. Obviamente en cancha me gustaría mucho, auxiliar, entrenador. Ahorita estoy estudiando administración. Voy a estudiar comunicación y en un futuro a lo mejor puedo hacer el de entrenador. Me gustaría regresar a Tigres y seguir consolidando mi carrera en otro rubro. A lo mejor en un futuro puedo hacerla de entrenador".

"El 30 de junio se sabrá dónde (jugará). Se habla de la MLS, pero hay que esperar tiempos. Queda tiempo y se darán cuenta que están un poco perdidos. Pero, por respeto a la institución y a que la gente se portó bien conmigo, tengo que respetar los tiempos. En julio se sabrá, pero por ahora sigo siendo jugador de Tigres”, sentenció Damm.

Lee También