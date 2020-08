No se quedó callado: Nahuel Guzmán le respondió con mucha altura a José Luis Higuera por sus dichos contra Tigres

En la jornada de ayer José Luis Higuera volvió a firmar una nueva declaración polémica a su gran historial. El actual mandamás del Atlético Morelia de la Liga de Expansión apuntó contra todo Tigres UANL en diálogo con Futbol Live Show y no tuvo pelos en la lengua al momento de tundir a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

"A mí lo que representa Tigres y cómo se ha hecho no me gusta, no me gusta un equipo así. A mí, un equipo de lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan los jugadores como Nahuel (Guzmán), como Gignac. Gignac se siente árbitro, dueño, le grita a todo mundo. Es un gran jugador, campeón de goleo, lo quisiéramos cualquiera en nuestro equipo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no saben perder", señaló el exdirigente de Chivas.

Claro, estas declaraciones no pasaron para nada deaspercibidas viniendo de un elemento importante del mundo del futbol mexicano y llegaron a los oídos de los futbolistas Univeristarios. Nahuel Guzmán, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados y le respondió con mucha altura a José Luis Higuera.

Todas tus otras opiniones �� sobre Tigres, Tuca, Gignac y Nahuel me tienen sin cuidado �� xq me queda absolutamente claro que te encantaría trabajar con jugadores como nosotros...�� pic.twitter.com/UYJJPVlncf — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) August 21, 2020

"Respeto mucho tu trabajo, José Luis Higuera. Pero para afirmar que "he LASTIMADO a un compañero de profesión" necesitas tener pruebas muy contundentes y confiables...", sostuvo el Patón en su cuenta de Twitter, adjuntando un video del directivo hablando mal de él.

Más adelante, en otro tuit, lanzó: "Todas tus otras opiniones sobre Tigres, Tuca (Ferretti), Gignac y Nahuel me tienen sin cuidado porque me queda absolutamente claro que te encantaría trabajar con jugadores como nosotros...". Por el momento, Higuera no respondió y el delantero francés no se metió en la picante discusión.

