Norma Palafox se amigó con las redes soles, pero su prioridad es ser futbolista

Norma Palafox es una de las elementos que lidera a Chivas Femenil en el campo de juego. Sin embargo, la jugadora no solo la rompe en la cancha, sino que también lo hace en las redes sociales donde alcanzó más de 2 millones de seguidores. De todas maneras, la futbolista tuvo un tiempo de enemistad con este espacio social.

La mexicana, que es la segunda jugadora con más followers después de Alex Morgan, habló con su club y sorprendió al decir que ella estaba peleada con las redes. "La verdad yo antes estaba un poquito peleada con las redes, aunque ustedes no lo crean, porque decía 'van a pensar de que ya no quiero ser futbolista, que yo no quiero jugar a futbol, que me estoy dedicando a otras cosas'", explicó la futbolista.

La futbolista dijo que estaba peleada con las redes sociales. (Jam Media)

Por otro lado, a pesar de que este pensamiento lo cambio, dejó claro que ella quiere dedicarse al futbol para cumplir nuevos objetivos. "Entendí que no tengo que estar peleada con eso. Yo quiero ser futbolista quiero seguir mejorando, quiero llegar a muchas cosas", agregó la jugadora de Chivas Femenil.

���� @NormaPalafox13 todavía no se cree ser la segunda jugadora con más seguidores en redes sociales del mundo, solo por debajo de @alexmorgan13 ����



(�� vía @Chivas) pic.twitter.com/FWROvR9DS3 — Bolavip México (@BolavipMex) July 2, 2020

La mexicana no solo es furor en Instagram, sino que además en Tik Tok ya que ahí tiene más de 450 mil seguidores que ven los videos que sube semana a semana donde se la ver como se divierte. A su vez, fue ahí donde explico cómo hizo, de manera muy ingeniosa, su nueva foto de perfil.

"Ahorita mi mentalidad es seguir en el futbol, cumplir metas a corto y largo plazo. Si se dan oportunidades mientras yo pueda jugar a elfutbol no tengo ningún problema, pero ahorita quiero ser futbolista", retiró Norma Palafox a Chivas Femenil.

