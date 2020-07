Norma Palafox aseguró que no es casualidad ser la segunda futbolista con más seguidores del mundo

Las redes sociales en el futbol mexicano son muy utilizados por todos los jugadores. Además con el boom de Tik Tok hasta se divierten como el caso de Luis Hernández. Sin embargo, Norma Palafox fue la única en romperla con sus diferentes cuentas para ser la segunda jugadora con más cantidad de seguidores en el mundo.

La actual elemento y figura de Chivas Femenil habló en con su club sobre lo que fue este boom que la posicionó por debajo de Alex Morgan, dos veces campeona del mundo y oro olímpico en Londres 2012, en contar con mayor seguidores en todo el planeta.

La futbolista tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. (Jam Media)

"No tenía idea de las estadísticas hasta que hablé con mi representante que me dice como estaba la situación. Es impactante porque uno no se imagina hasta donde uno puede llegar.(...) Ha sido trabajo y nada es casualidad", expresó Norma. Además, agregó que "Se me da la oportunidad para seguir mejorando. Pero quiero más cosas en el aspecto futbolístico, no es prioridad".

La elemento, que fue campeona con Chivas Femenil, logró tener en Instagram más de 2 millones de seguidores el pasado 8 de junio, mientras que en Tik Tok ya tiene más de 450 mil personas que la siguen en los diferentes para ver los diferentes videos que sube semana a semana.

"Cuando vi la tabla de las estadísticas me dije 'Soy la segunda del mundo, abajo de Alex Morgan'. La verdad que me impactó, me impresionó. También, me motivó para seguir creciendo y echándole ganas para seguir siendo mejor todavía", finalizó Norma Palafox.

