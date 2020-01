Inter Miami todavía no hizo una compra que mueva el mercado y falta cada vez menos para el debut en la MLS. Parecía que podía ser Roger Martínez, pero declaró que no quería jugar en Estados Unidos. De todas maneras, desde América le dijeron que no a ver ningún minuto, aunque no se vaya a Europa. ¿Se abre una nueva esperanza para el club del estado de Florida?

Las declaraciones de Miguel Piojo Herrera hacen que David Beckham se ilusione ya que el técnico dejó claro que el colombiano no tendrá acción en el Clausura 2020.

"No es un mal chavo, no está mal en el grupo, pero me molesta que se quiera ir de una institución buena. Yo lo agarré el torneo pasado y le dije ´entiendo que te quieras ir a Europa, pero rómpela primero aquí´", expresó el Piojo a Javier Alarcón.

Además, Herrera explicó que cuando habló con Martínez le dijo que si la rompía en México lo iban a buscar de todas partes del mundo. “Para mí ya es un tema hablado y cerrado”, expresó cansado el estratega.

Con 65 partidos oficiales en los últimos dos años, con las puertas cerrada en el Nido Coapa y sin ninguna oferta concreta de Europa, ¿hay una nueva esperanza para Inter Miami?

