Los flashes de la contratación de Chicharito Hernández en Los Angeles Galaxy no encandilan a Inter Miami. La nueva franquicia trabaja día a día para competir al más alto nivel en la MLS y las contrataciones que realizó en los mercados de pases de verano e invierno son una prueba de ello.

Julián Carranza y Matías Pellegrini son dos de los jugadores con mayor potencial del fútbol argentino. Por eso, David Beckham les echó el ojo y rápidamente ambos futbolistas llegaron a Florida para hacer historia.

Justamente Carranza dialogó con la prensa y opinó sobre su nuevo entrenador, Diego Alonso, como así también de las nuevas instalaciones que recién las pudo conocer el domingo.

“Creo que encontramos un equipo muy trabajador. Entendimos lo que el entrenador intenta transmitir y creo que también nos encontramos con una muy buena persona”, respondió el delantero de 19 años en referencia a Diego Alonso.

“Solo veo un entrenador que quiere ganar. La conversación de equipo que tuvimos fue muy clara. Tiene la idea de entrar y ganar. Venimos a trabajar y damos lo mejor de nosotros", comentó el jugador nacido futbolísticamente en Banfield.

Por último, se refirió a las nuevas instalaciones del estadio: “Fuimos el domingo a visitarlo y estaba realmente impresionado. Había visto fotos, pero no lo había visto personalmente. Fue una locura. Es una instalación de primera clase. No fui el único que quedó impresionado, la mayoría de los jugadores se sentían así. No esperaba que fuera tan genial ", concluyó con una mueca de sonrisa en su rostro.

Inter Miami estará debutando en el Fort Lauderdale Stadium el 19 de marzo, ya que jugará sus dos primeros partidos de liga en condición de visitante.

