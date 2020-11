Oficial: Concacaf confirmó las fechas para la vuelta de la Concachampions 2020

La Liga de Campeones de la Concacaf es uno de los torneos que aún no han vuelto tras el parón obligatorio debido a la pandemia del coronavirus. Hace algunas horas, la directiva anunció, a través de sus redes sociales, las fechas en las que regresará la competencia.

Mediante un video en su cuenta oficial de Twitter, la página oficial del club señaló que el torneo se jugará entre el 15 y 22 de diciembre del 2020. Recordemos que, de México, aún quedan con vida tres equipos: Cruz Azul, América y Tigres UANL.

Cabe recordar que La Liga de Campeones de la Concacaf tendrá como modelo a seguir la Champions League de la UEFA, la cual tuvo que disputarse desde los Cuartos de Final en una sede única, en Lisboa, Portugal, y a partido único.

Concacaf confirmó las fechas para la vuelta. Jam Media.

Además, según señaló el comunicado, la competencia tendría lugar en Estados Unidos, sede en la cual se disputarían los partidos de vuelta de los Cuartos de Final, que se jugarán entre el 15 y 16 de diciembre.

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul

Concacaf confirms plans to resume 2020 Scotiabank Concacaf Champions Leaguehttps://t.co/ltJugg3hPA



Concacaf confirma planes para reanudar la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020https://t.co/J7guC2LcjG#SCCL2020 pic.twitter.com/5eQjaAOn5H — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 2, 2020

Por otra parte, las semifinales se estarán disputando el 19 de diciembre. Los cruces podrían ser los siguientes: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul; y por el otro lado: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal.

En el comunicado, también mencionaron cómo será la forma en que controlarán el coronavirus a lo largo de esos días. "Concacaf ha desarrollado nuevas y extensas regulaciones de la SCCL para garantizar la entrega de un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que participarán. Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de COVID-19, antes y durante la competencia, y protocolos de salud y seguridad que se aplicarán estrictamente", señalaron.

